Ein 20-Jähriger hat am Dienstagabend mit einem spitzen Gegenstand auf seinen zwei Jahre jüngeren Bruder eingestochen und diesen schwer am Brustkorb verletzt. Der 18-Jährige befindet sich derzeit im Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei aber nicht. Die Tat ereignete sich am Paulanerplatz in der Au, wo die beiden jungen Männer, ein Angestellter und ein Schüler, in einer Wohnung mit ihren Eltern leben.