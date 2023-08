Ein älterer Audi A8 ist am frühen Montagmorgen im Stadtteil Allach völlig ausgebrannt. Gegen vier Uhr wurde die Polizei über ein brennendes Fahrzeug nördlich des Paul-Ehrlich-Wegs und östlich der Autobahn A99 informiert. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, brannte das Auto vollständig. Die Polizei geht wegen des ungewöhnlichen Abstellorts von Brandstiftung aus: Das Fahrzeug sei inmitten einer Wiese auf einem Weg gestanden, der nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge gedacht sei.

Im Wagen hätten sich keine Personen befunden. Die Flammen hätten es komplett zerstört, der Halter sei noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Er gab den Schaden mit knapp 10 000 Euro an. Auch die Wiese sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Zeugen, die im Bereich des Paul-Ehrlich Wegs zwischen Bauschweg und Müllerstadelstraße etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München unter Telefon 089/29100 in Verbindung zu setzen.