Ein 18-jähriger Italiener ist auf der Autobahn A8 am Irschenberg festgenommen worden, weil er im Verdacht steht, in München ein Auto unterschlagen zu haben und es nach Italien bringen zu wollen. Der Mann mietete am vergangenen Mittwochvormittag bei einer Carsharing-Firma in München einen Audi A4 Avant und fuhr damit auf die Salzburger Autobahn.