Mysteriöse Waffenfunde in Ramersdorf und Perlach geben der Polizei Rätsel auf: Alles begann am Sonntag gegen 8 Uhr, als eine Frau beim Polizeinotruf anrief und angab, vor ihrer Haustür einen Waffenkoffer mit einem Gewehr gefunden zu haben. Noch während eine Streife auf dem Weg zu der Frau war, meldete sich ein Mann direkt bei der Polizeiinspektion Perlach: Er hatte vor seiner Wohnungstür zwei Handfeuerwaffen gefunden.

Nun gingen laufend neue Meldungen über gefundene Waffen ein. Am Ende waren es - vorerst - zehn Waffen an sieben Örtlichkeiten. Bei den Waffen handelt es sich um Softair beziehungsweise PTB-Waffen. Das sind Waffen, durch die Reizstoffe, Platzpatronen oder pyrotechnische Ladungen, aber keine Geschosse verschossen werden können. Ihr Erwerb ist in Deutschland für Volljährige frei und erlaubt. Sollen sie öffentlich geführt werden, ist ein kleiner Waffenschein erforderlich.

Wegen des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs der Funde geht die Polizei davon aus, dass sie von einer Person deponiert wurden, deswegen werden jetzt Zeugen gesucht, die im Bereich Heinrich-Wieland-Straße, Ständlerstraße, Karl-Marx-Ring, Kurt-Eisner-Straße Beobachtungen gemacht haben.