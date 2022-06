Ein Lokführer hat am Mittwochnachmittag um 17.45 Uhr Alarm geschlagen, weil er in der Nähe des Pasinger Bahnhofs Kinder auf den Gleisen gesehen hat. Nach Auskunft der Bundespolizei sollen sich die Kinder im Bereich einer Unterführung aufgehalten haben. Wie in solchen Fällen üblich, wurde der gesamte Zugverkehr sofort vorübergehend eingestellt. Die Bundespolizei begab sich auf die Suche, konnte aber niemanden auf den Gleisen finden. Gegen 18.10 Uhr gaben die Beamten schließlich Entwarnung. Der Bahnverkehr war wegen der Sperrung noch Stunden später eingeschränkt. Es kam zu Zugausfällen, Umleitungen und Verspätungen im gesamten S-Bahn-Netz und im Fernverkehr. Obwohl auch am Freitag zuvor schon Personen im Gleis gemeldet wurden, ebenfalls in Pasing, ist diese Art der Störung inzwischen seltener geworden, da die DB die Stammstrecke 2017 eingezäunt hat.