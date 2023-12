Anderswo mag die Verkehrswende ins Stocken geraten sein, in Sendling-Westpark bewegt sie sich lebendig auf den Partnachplatz zu: Das städtische Mobilitätsreferat und der Bezirksausschuss des Stadtteils geben einem Konzept zur Umgestaltung des Areals gegenwärtig den letzten Schliff. Ziel ist es, rund um die U-Bahn-Station für Verkehrsberuhigung zu sorgen, teils mit Tempo-20-Regelung. Durch mehr Grün und Sitzbänke soll, "ohne Übermöblierung", zudem die Aufenthaltsqualität gesteigert werden. Carsharing-Angebote, fußgängerfreundliche Elemente und eine kräftig aufgewertete Fahrradinfrastruktur runden das Umbauprogramm ab, Parkflächen für Lastenräder inklusive. Die Stadtverwaltung spricht von einem entstehenden "Mobilitätspunkt", der in Summe eine echte Alternative zum motorisierten Individualverkehr darstelle. Im Spiel ist also mehr als bauliche Kosmetik. Allerdings soll im Zuge der Umgestaltung die Zahl der Parkplätze "deutlich reduziert" werden - was bei den Betreibern der umliegenden Geschäfte auf Skepsis stößt.