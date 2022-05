Vor dem gefährlichen Gerangel am Ostbahnhof waren mehrere Menschen in der S-Bahn aneinander geraten. Die Bundespolizei ermittelt.

Bei einem Handgemenge am Montagabend soll am Münchner Ostbahnhof ein Mann versucht haben, seinen Kontrahenten aufs Gleis zu schubsen. Vorausgegangen war laut Bundespolizei eine Auseinandersetzung in einer S-Bahn der Linie S4, die vom Stadtzentrum Richtung Ostbahnhof fuhr. Acht bis zehn Personen gerieten nach Polizeiangaben dort aneinander, zunächst verbal.

Ein 48-jähriger Zeuge trennte die Beteiligten voneinander. Am Ostbahnhof verließ die Gruppe die S-Bahn. Zwei der Beteiligten wollten indes nicht aufhören - und so kam es gegen 20.45 Uhr zu dem gefährlichen Gerangel. Der Mann fiel zu Boden, zum Glück in den markierten Bereich an der Bahnsteigkante. Dann türmten die beiden Kontrahenten. Die Ermittler werten neben Zeugenaussagen jetzt Videos aus dem Zug und vom Bahnsteig aus.