Nach einem Streit am Neujahrsmorgen hat ein 26 Jahre alter Mann einen 32-Jährigen am Gleis eins am Ostbahnhof erst getreten und geschlagen - und dann in die Gleise gestoßen. Der Triebwagenführer der einfahrenden S8 musste eine Schnellbremsung einleiten. Laut Bericht der Bundespolizei ging der Vorfall glimpflich aus: Der Zug kam etwa 100 Meter vor dem 32-Jährigen zum Stehen.