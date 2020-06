Ein 44 Jahre alter Mann aus München hat am Samstag in der Nähe des Olympiaparks eine 27-Jährige vergewaltigt. Der Frau war bereits gegen 22.30 Uhr auf dem Heimweg durch den Olympiapark aufgefallen, dass ihr jemand folgte. Später klingelte es an ihrer Tür. Als sie öffnete, drängte sie der Unbekannte in die Wohnung, entkleidete sie und verging sich an ihr. Nachbarn hörten Hilferufe und verständigten die Polizei.

Die Streifenbeamten konnten den 44-Jährigen noch in der Wohnung festnehmen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelte es sich um einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der bisher nicht als Sexualstraftäter in Erscheinung getreten war. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.