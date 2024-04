Zwei junge Füchse haben am frühen Freitagabend für eine ungewöhnliche Verfolgungsjagd gesorgt. Wie die Berufsfeuerwehr mitteilte, waren die beiden Tiere in der Meglingerstraße entdeckt worden - auf einem umzäunten Firmengelände.

Zwei Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma gelang es, die Tiere einzufangen: Mit Tafeln trieben sie die Füchse in die Enge und sperrten sie in einen provisorischen Käfig. Die herbeigerufene Feuerwehr siedelte die Tiere in Tierfangkisten um und brachte sie aus der Stadt heraus. Dort wurden sie wieder in die Freiheit entlassen.