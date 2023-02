Dass sich Auto- und Radfahrer über die Fahrweise des jeweils anderen aufregen, kommt vor, aber nur selten eskaliert die Unstimmigkeit so wie am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in Oberföhring. Da bremsten sich laut Polizei ein 78-jähriger Pkw-Besitzer aus dem Landkreis und ein 36 Jahre alter Radler aus München in der Stegmühlstraße zunächst gegenseitig aus, ehe der Ältere den Jüngeren durchs Autofenster hindurch bespuckte.

Nachdem beide Fahrzeuge angehalten hatten, ging der 78-Jährige mit einer Haushaltsschere auf den 36-Jährigen los; der wehrte sich mit Fußtritten gegen die Stichbewegungen. Anschließend attackierte der Senior seinen Kontrahenten mit einem Pfefferspray, was wegen des Windes jedoch seine Wirkung verfehlte.

Nachdem der 78-Jährige weitergefahren war, verständigte der Radfahrer die Polizei. Die stellte später an der Wohnanschrift des Mannes Schere und Pfefferspray sicher. Bei der Vernehmung brach der Mann zusammen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr gegen den 78-Jährigen. Der war im Dezember 2020 schon einmal mit einem ähnlich rabiaten Vorgehen aufgefallen.