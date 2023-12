Wie die Stadt am Wochenende im Schnee versunken ist, was man zu den EM-Spielen 2024 wissen muss - und mehr.

Von Katharina Federl

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Wenn in München die Schneeschaufeln ausgehen Ungewöhnlich früh schneit es ungewöhnlich viel. Der Verkehr kommt zum Erliegen, Polizei und Feuerwehr sind im Dauereinsatz, auf den Rodelhängen geht es hoch her. Und der Ausnahmezustand dürfte noch eine Weile anhalten.

Vom schmerzhaften Gefühl, nirgendwo mehr sicher zu sein Differenzen, aber auch Einigkeit: In einer lebhaften Debatte im Residenztheater suchen vier jüdische Menschen nach Antworten auf den wachsenden Antisemitismus in Deutschland und berichten von der Angst, mit der sie täglich leben müssen. (SZ Plus)

Was man zu den EM-Spielen in München wissen muss Die Gruppen der Europameisterschaft 2024 sind ausgelost. Sechs Spiele finden in München statt. Doch auch sonst soll zu dem Anlass in der Stadt einiges geboten werden.

"DNA" im Werksviertel: So divers war die Eröffnung von Münchens neuestem Techno-Club

Münchner Hundestagesstätte: Vorwurf der Tierquälerei

Ramersdorf: Unbekannte beschädigen Boulder-Projekt "Riesige Rosi"

