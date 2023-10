Ein 84-jähriger Mann aus München ist mit seinem Auto frontal gegen die Betonwand einer Tiefgarageneinfahrt an der Nawiaskystraße in Neuperlach gefahren. Er verletzte sich schwer.

Der Rentner wollte mit seinem VW am Freitagvormittag gegen 10.15 Uhr nach unten in die Garage fahren, eine gleichaltrige Rentnerin nach oben. Weil der 84-Jährige laut Polizei mit gutem Tempo unterwegs war, kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei donnerte der VW an die Betonwand.

Die Frau blieb unverletzt, der Rentner wurde am Unfallort ärztlich versorgt und kam mit mehreren Frakturen am Fuß sowie mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. Dabei wird sich, so die Polizei, auch die Frage stellen, ob der 84-Jährige noch in der Lage ist, ein Auto zu fahren.