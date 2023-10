Ein 37-jähriger Mann soll eine 19-jährige Frau geschlagen und in einer Wohnung in Berg am Laim vergewaltigt haben. Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, hielten sich Täter und Opfer am Donnerstagvormittag in einem Haus an der Kreillerstraße auf. Die beiden seien erst seit ein paar Wochen befreundet gewesen, so die Ermittler. Der Mann soll die Frau verprügelt und sexuell missbraucht haben.