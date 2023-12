Die Polizei hat offenbar einen mysteriösen Waffenfund von Anfang November aufgeklärt: Damals waren in Neuperlach an mehreren Orten fünf Kurz- und acht Langwaffen aufgefunden worden. Nun wurde ein in dem Stadtteil lebender 24-jähriger Mann ermittelt, der die Waffen aus seinem Besitz im Viertel verteilt haben soll.