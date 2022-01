Achtjähriger zündet Bett der Eltern an

Ein acht Jahre alter Junge hat am vergangenen Donnerstag in einem mehrstöckigen Mietshaus in Neuperlach die Couch angezündet, auf der seine Eltern im Wohnzimmer schliefen. Der 28 Jahre alte Vater und seine 27 Jahre alte Ehefrau bemerkten den Brand von alleine und löschten ihn mit Wasser; der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen, der Sachschaden war gering.

Wie der Achtjährige zugab, hatte er die Matratze der Schlafcouch absichtlich mit einem Feuerzeug angezündet, weil er sich von seinen Eltern vernachlässigt gefühlt habe. Die hatten sich zuvor offensichtlich verstärkt um ein erkranktes Geschwisterkind gekümmert. Das strafunmündige Kind wurde daraufhin von der Polizei zunächst in einer entsprechenden Klinik untergebracht. Das Jugendamt wurde informiert und eingebunden.