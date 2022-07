Ein merkwürdiger Zufall hat sich am Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr in Neuperlach ereignet: Just in dem Moment, in dem ein nach Hause kommender Münchner aus dem Taxi stieg, bemerkte er, wie sein geparkter Mercedes B 200 zu brennen begann. Der 50 Jahre alte Mann verständigte sofort die Feuerwehr, die jedoch nicht mehr verhindern konnte, dass das inzwischen in Flammen stehende Auto völlig ausbrannte. Dabei entstand ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. In dem für Branddelikte zuständigen Kommissariat 13 geht man von einer Brandstiftung aus. Wer zur genannten Zeit am Karl-Marx-Ring und unterhalb der Fußgängerbrücke am Hans-Lohr-Weg etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird um sachdienliche Hinweise an das Polizeipräsidium München gebeten, Telefonnummer 089/29100.