Weil eine Autofahrerin in ihrem Wagen Bremse und Gaspedal verwechselt hat, liegt eine 31-jährige Fußgängerin jetzt schwer verletzt im Krankenhaus. Die 82-jährige Frau fuhr am Donnerstag gegen 17.15 Uhr mit ihrem Smart in der Ignaz-Perner-Straße in Neuhausen. An der Kreuzung mit der Volpinistraße wollte sie in diese abbiegen, geriet aber aus noch ungeklärten Gründen statt auf die Bremse auf das Gaspedal und beschleunigte deshalb.