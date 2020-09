Von Thomas Anlauf

Eichhörnchen ertrinken, weil sie vor Durst in Brunnen fallen. Igel verlieren ihre Stacheln, weil sie wegen der milden Winter der vergangenen Jahre gestresst sind. Fichten vertrocknen in den Wäldern um München, sie bekommen zu wenig Wasser. Die Klimakrise ist in München angekommen. In einer aktuellen Studie kommt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zum alarmierenden Ergebnis, dass München als Stadt "vom Klimawandel besonders betroffen ist".