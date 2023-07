In der Reihe "Nachtmusik der Moderne" widmet sich das Münchener Kammerorchester unter Leitung von Bas Wiegers am Samstag, 8. Juli, in der Pinakothek der Moderne der polnischen Komponistin Grazyna Bacewicz. Die ausgebildete Violinistin und ehemalige Studentin von Nadia Boulanger gilt nicht nur in Polen als bedeutende Pionierin der Moderne. Mit ihrem individuellen Stil schlägt sie eine neuartige Brücke zwischen der Neo-Romantik eines Karol Szymanowski und dem Modernismus eines Witold Lutosławski.

Das Konzert in der Rotunde beginnt um 22 Uhr, um 21 Uhr findet ein Einführungsgespräch mit Bas Wiegers und dem Musikwissenschaftler und Dramaturgen Marcin Trzęsiok, Professor an der Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice, im Ernst-von-Siemens-Auditorium statt. Inhaber einer im Vorverkauf erworbenen Konzertkarte haben bereits um 20 Uhr die Möglichkeit, an einer Nachtführung teilzunehmen.

Nachtmusik der Moderne: Grazyna Bacewicz, Pinakothek der Moderne, Sa., 8. Juli, 22 Uhr, Infos unter www.m-k-o.eu