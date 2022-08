Sommerzeit ist in München traditionell Baustellenzeit. Diese Bauarbeiten der Stadtwerke München (SWM) und der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) werden sich allerdings noch weit in den Herbst hinein ziehen. Die SWM erneuern die Tramgleise der Linien 25 und N27 auf einer Strecke von 1900 Metern zwischen Authariplatz und dem Beginn der Wendeschleife Großhesseloher Brücke sowie am Bahnübergang Südliche Münchner Straße in Grünwald auf rund 500 Metern. Die Arbeiten sind notwendig, weil die Gleise in die Jahre gekommen waren.

Zunächst wird die Trasse als Schottergleis erstellt und nächstes Jahr dann begrünt. Aktuell müssen die Fahrgäste Ersatzbusse nutzen. Diese halten im Stadtgebiet in unmittelbarer Nähe der Tramhaltestellen am rechten Fahrbahnrand. In Grünwald fahren die Busse über die Südliche und Nördliche Münchner Straße und bedienen die dortigen Haltestellen der Nachtbuslinie N272.

Während der Streckensperrung bauen die SWM zudem die Haltestellen Theodolindenplatz, Klinikum Harlaching und Menterschwaige barrierefrei aus. Wenn alles glatt läuft, sollen die Arbeiten am 13. November abgeschlossen sein.