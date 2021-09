Das vollständige Nachtnetz bei Tram und Bus wird in der Nacht von Freitag, 15. Oktober, auf Samstag wieder in Betrieb genommen.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) weitet ihr Angebot in Wochenend-Nächten sowie in der Hauptverkehrszeit wieder aus. Sowohl der Großteil des Nachtverkehrs als auch die Fahrten der U 4 waren aufgrund der niedrigen Nachfrage durch die Corona-Pandemie ausgesetzt worden - nun soll sich der Betrieb wieder normalisieren.

In den Nächten auf Samstage, Sonn- und Feiertage verkehren die U-Bahnen nach Mitternacht sowie die Nachttrams und Nachtbusse wieder nach dem regulären Fahrplan.

Im Nachtnetz gilt mit Ausnahme einzelner Überlandlinien in die benachbarten Landkreise mindestens ein 30-Minuten-Takt. Die U-Bahnen der Linie U 4 verkehren ab Dienstag, 19. Oktober, montags bis freitags in der Hauptverkehrszeit im Fünf-Minuten-Takt zwischen Arabellapark und Theresienwiese. Jede zweite Fahrt der U 4 wird dabei weiter bis zur Westendstraße geführt.