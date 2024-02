Die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) verbannt Elektro-Tretroller (E-Scooter) aus U-Bahnen, Trambahnen und Bussen sowie den U-Bahnhöfen. Die Regelung gilt vom 2. April an, empfohlen hat sie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.

Anlass seien Brände von E-Scootern in öffentlichen Verkehrsmitteln im europäischen Ausland, teilt die MVG mit. Unter anderem brannte im November 2021 in einem Londoner U-Bahnhof ein Scooter, vergangenen Oktober explodierte in der Madrider U-Bahn der Akku eines Rollers, wobei der Waggon vollständig ausbrannte. Seither sind die Scooter auch dort im ÖPNV verboten.

Einheitliche Sicherheitsstandards gibt es für die E-Scooter bislang nicht. Elektrorollstühle, Pedelecs oder vierrädrige Elektromobile, deren Sicherheit zertifiziert ist, dürfen weiterhin bei der MVG mitfahren.