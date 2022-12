Caleb Dailey aus Kalifornien kommt am 8. Dezember ins Import Export und am 10. Dezember in den Plattenladen Optimal Records.

Von Jürgen Moises

Die Welt ist voller Überraschungen. Dazu gehören weniger schöne wie die, dass die im Münchner Volkstheater geplante "Alien Disko" abgesagt wurde. Und dann gibt es schöne Überraschungen wie die, dass es nun die "Alien Pocket Disko" gibt. Das heißt: eine etwas kleinere Version des von Markus und Micha Acher von The Notwist kuratierten Festivals, das jahrelang in den Kammerspielen verankert war. Statt findet sie vom 8. bis 11. Dezember an gleich fünf Orten, darunter die Café-Bar Mona und das Import Export. Und eingeladen sind Musiker aus Amerika, England, Japan, Südkorea und München.

Den Anfang machen am 8. Dezember der Singer-Songwriter Caleb Dailey aus Kalifornien und der britische DJ und Produzent Elijah Minnelli, die begleitet vom Breadminster Alien Dub Orchestra von 19.30 Uhr an im Import Export (Schwere-Reiter-Straße 2h) auftreten. Überschrieben ist der Abend mit "Alien Erdäpfelkaas Saloon". Am Tag darauf geht es um 19 Uhr im Köşk (Schrenkstraße 8) mit Anton Kaun und Anna McCarthy aus München und dem südkoreanischen Duo Kuang Program weiter. Am 10. Dezember spielen Caleb Dailey und Gene Tripp um 14 Uhr im Plattenladen Optimal Records (Kolosseumstraße 6), und von 19 Uhr an treten dann in der Café-Bar Mona (Siebertstraße 2) mit den Tenniscoats, Kanako Numata und How to count planets gleich drei japanische Acts auf. Mit einem musikalischen Frühschoppen um 12 Uhr in der Goldmarie (Schmellerstraße 23) endet am 12. Dezember dann das Ganze.

Alien Pocket Disko, 8. bis 11. Dez., diverse Orte, Tickets über import-export.cc oder an der Abendkasse