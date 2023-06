Die Polizei hat den Täter ermittelt, der eine Frau in der Müllerstraße anlasslos vom Rad stieß.

Der Mann hatte eine 46-Jährige in der Müllerstraße unvermittelt angegriffen. Der mutmaßliche Täter ist schon wegen anderer Gewalttaten aufgefallen - in Haft muss er vorerst nicht.

Die Polizei hat über Zeugenangaben den mutmaßlichen Täter ermittelt, der am vergangenen Donnerstagnachmittag eine Frau in der Müllerstraße ohne Anlass von ihrem Rad gestoßen haben soll. Wie die Polizei der SZ bestätigt, handelt es sich um einen 35-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Der Mann ist der Polizei bereits wegen anderer Gewaltdelikte, unter anderem wegen Körperverletzung bekannt. Gegen ihn wird jetzt erneut wegen Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Außerdem habe er eine Gefährderansprache erhalten, als vorbeugende Maßnahme, die weitere Straftaten verhindern soll, sagte eine Sprecherin der Münchner Polizei.

Ein Haftbefehl wurde bisher nicht erlassen. Dafür lägen keine Haftgründe vor, sagte die Sprecherin. Solche bestehen laut Paragraf 112 der Strafprozessordnung etwa wenn Flucht- oder Verdunkelungsgefahr bestehen, sprich, Beweise oder Zeugen manipuliert werden könnten, oder ein Tatverdächtiger über keinen festen Wohnsitz verfügt.

Der 35-jährige Fußgänger hatte die 46-jährige Frau unvermittelt vom Rad gestoßen, als sie auf der Fahrbahn unterwegs war. Die Stelle in Höhe Hausnummer 31 ist nicht ungefährlich, weil dort auch Straßenbahnen verkehren und mittig Gleise verlaufen.

Der zweite plötzliche Angriff auf eine Radfahrerin innerhalb weniger Tage

Die Radfahrerin wurde verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sie erlitt Prellungen und Schürfwunden. Einer weiteren Frau, die versuchte, den Mann aufzuhalten, als er vom Tatort flüchtete, soll der Mann einen Tritt versetzt haben, ärztliche Behandlung sei aber nicht notwendig gewesen.

Einen unvermittelten Angriff auf eine Radfahrerin hatte es bereits vor einer Woche gegeben. Ein unbekannter maskierter Mountainbike-Fahrer hatte eine junge Frau im Englischen Garten auf ihrem Fahrrad geschnitten und sie vom Fahrrad gestoßen. Als sie sich wehrte, flüchtete er.