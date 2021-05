Eine zivile Streife der Polizei hat am Dienstagabend einen 31-jährigen Immobilienmakler gestoppt, der betrunken durch Moosach gerast ist. Der S-Klasse-Mercedes war den Beamten aufgefallen, als er an der Allguth-Tankstelle auf dem Georg-Brauchle-Ring einen Blitzstart hinlegte. Sie folgten ihm und maßen stellenweise eine Geschwindigkeit von 100 km/h, wo 50 erlaubt waren. Der Wagen fuhr Schlangenlinien, überfuhr Sperrflächen und durchgezogene Linien. Aus dem Fahrzeug kam den Beamten eine Alkohol-Fahne entgegen. Im Wagen lagen leere Bierflaschen. Die Polizei kassierte den Führerschein und ordnete einen Alkohol- und Drogentest an.