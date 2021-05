Mit schweren Drohungen haben drei Jugendliche - zwei von ihnen bereits polizeibekannt - am Montag versucht, Gleichaltrigen Geld abzupressen und zugleich zu verhindern, dass die Opfer sich an Eltern oder Polizei wenden. Genau das taten die Opfer aus Moosach jedoch. Und weil sie ihre Peiniger kannten, konnte die Polizei rasch zugreifen. Versuchte räuberische Erpressung ist alles andere als ein Kavaliersdelikt, es handelt sich um ein Verbrechen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Gegen 20 Uhr hatten die Tatverdächtigen, einer 15, zwei 14 Jahre alt, ihre Opfer an der Hugo-Troendle-Straße getroffen. Die drei Jugendlichen forderten 50 Euro und drohten ihren Opfern körperliche Gewalt an. Weil die aber kein Geld bei sich hatten, stellten die Angreifer ein Ultimatum: Binnen einer Stunde müssten sie den Betrag auftreiben. Die beiden Jugendlichen kamen dem jedoch nicht nach, sondern erzählten alles ihren Eltern - und die verständigten die Polizei. Da sich die Jugendlichen untereinander namentlich kannten, konnten Polizisten die in der Nähe wohnenden Tatverdächtigen festnehmen.