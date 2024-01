Der frühere Fußball-Weltmeister Miroslav Klose ist in München Opfer eines Einbruchs geworden. Das hat der Berater des ehemaligen Nationalspielers und DFB-Rekordtorschützen am Freitag auf Anfrage bestätigt. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet. Wie Polizei München mitteilte, sind unbekannte Täter bereits am 22. Dezember in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Münchner Süden eingebrochen. Die Diebe erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro.