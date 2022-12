Interview: Peter Laudenbach

Es ist der Aufreger in der Münchner Kulturszene: Mitte November hat das privatwirtschaftliche, aber von der Stadt München geförderte Metropoltheater in Freimann ein Stück abgesetzt, das dort seit dem 6. Oktober aufgeführt worden war - "Vögel" von Wajdi Mouawad. In diesem wird die Geschichte des jungen, jüdischen Biogenetikers Eitan aus Berlin erzählt, der sich in New York in die arabische Doktorandin Wahida verliebt. Nachdem Eitans Eltern gegen die Beziehung sind, weil sie ihrem Sohn Verrat am eigenen Volk vorwerfen, bricht das Paar nach Israel auf, um den komplexen Identitätskonflikt dort zu ergründen.