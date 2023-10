Zwei Männer haben sich am Freitag in einem Geschäft in Hadern so heftig gestritten, dass die Polizei anrückte. Zwischen einem 44-Jährigen und einem 53-jährigen Mann war es zu einem Streit gekommen, im Verlauf der Auseinandersetzung zückte der Jüngere der beiden ein Springmesser, wie die Polizei am Montag mitteilte.