"Der Urlaub ist das Lieblingskind der Deutschen. Und ihr liebstes Reiseland ist Deutschland", sagt Reinhard Pfeiffer, Geschäftsführer der Messe München, bei der Ankündigung der diesjährigen Reise- und Freizeitmesse Free. Seine Begeisterung ist groß: "Für Urlaube in Deutschland ist Bayern am beliebtesten, in Bayern dann Oberbayern." Und Oberbayern ist in diesem Jahr die offizielle Partnerregion der Free.