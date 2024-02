Nun ist offiziell, wer den Gutshof Menterschwaige künftig führen wird: Das Wirte-Ehepaar Till und Pamela Weiß soll den Betrieb ab dem Frühjahr 2025 übernehmen. Das teilte die Augustiner Brauerei am Montag mit. Die Sanierungsarbeiten dauerten noch an und es sei noch nicht absehbar, wann diese abgeschlossen werden können, heißt es in einer Pressemitteilung der Brauerei. Trotzdem freue man sich bei der Brauerei, "dass wir bereits ein hervorragendes Wirte-Ehepaar für dieses Schmuckstück am Isarhochufer finden konnten".