Von Helen Krueger-Janson

Bei Obletter am Stachus stapeln sich die Ideen seiner Vorfahren. Christoph Hahne klemmt den Stummel seiner E-Zigarette an sein Lastenrad und geht in den ältesten Spielwarenhandel Münchens. Im Untergeschoss läuft der 58-Jährige an dem Regal entlang, das mit bunten Spielkartons gefüllt ist. Auf einigen prangt das geschwungene "S" für Schmidt Spiele, das Logo seiner Familie. Er schaut sie an und lächelt: "Mensch ärgere Dich nicht", "Kniffel", "Rummy" und "Spitz pass auf", all diese Klassiker erinnern ihn an seine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Beruflich hat der Schmidt-Erbe heute mit der Spielebranche nichts mehr zu tun. Er musste vor 15 Jahren mitansehen, wie sein Familienunternehmen wegen falscher Entscheidungen in die Insolvenz geriet.