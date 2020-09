Für eine Familie aus dem Salzburger Land endete ein Ausflug nach München am Montagabend mit einem Schock: An der Kreuzung zwischen Hochbrückenstraße und Tal packte ein unbekannter Mann den 11-jährigen Sohn der Familie und sprang mit ihm vor ein Auto. Glücklicherweise konnte der BMW rechtzeitig bremsen. Das Kind erlitt Schürfwunden, vor allem aber einen Schrecken.

Als die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen wollte, wehrte er sich heftig. Der 35-jährige Münchner sei bereits in der vergangenen Woche auffällig geworden, als er in einem Obdachlosenheim ohne Grund den Feueralarm auslöste, teilte die Polizei am Dienstag mit. Danach wurde er in ein psychiatrische Krankenhaus eingewiesen, am Montag aber wieder entlassen. Von der neuerlichen Begutachtung hängt ab, ob er wieder in die Psychiatrie kommt oder in Haft.