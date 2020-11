Im Frühjahr ging der Autoverkehr wegen der Corona-Krise in München zeitweise um bis zu 50 Prozent zurück. Dadurch sank auch die Belastung der Luft durch Stickstoffdioxid (NO₂) im zweiten Quartal dieses Jahres. Im dritten Quartal sind die Werte wieder leicht angestiegen. Insgesamt zeige sich jedoch ein positiver rückläufiger Trend, teilt das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) mit. Noch sei aber offen, wie sich dies in den gesetzlich entscheidenden Jahresmittelwerten widerspiegeln wird, so RGU-Chefin Beatrix Zurek. An 40 Standorten lagen die NO₂-Werte unter dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. An den Standorten Tegernseer Landstraße, Chiemgaustraße und Paul-Heyse-Straße wurde der Wert zwar überschritten, blieb aber im Schnitt unter 50 Mikrogramm.