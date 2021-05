Nach einem Wohnungseinbruch in Ludwigsfeld hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden wohnungslosen Männer im Alter von 34 und 37 Jahren sollen im Mai in die Wohnung eingebrochen sein und dabei mehrere Wertgegenstände entwendet haben. Anschließend brachten sie das Diebesgut in ein Abrisshaus, in dem sie ihr Nachtquartier aufgeschlagen hatten. Am Dienstag wurden die beiden Verdächtigen routinemäßig von der Polizei kontrolliert. Dabei fielen den Beamten die verdächtigen Gegenstände auf. Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei mit großer Wahrscheinlichkeit um das Diebesgut handelte, woraufhin die beiden Männer festgenommen wurden und nun in Untersuchungshaft sitzen.