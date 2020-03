Am frühen Samstagmorgen ist eine junge Frau im Münchner Stadtteil Lochhausen von einem Unbekannten zu Boden geschlagen und anschließend vergewaltigt worden. Die Ermittler der Münchner Kriminalpolizei fahnden nach einem dunkel gekleideten jungen Mann mit hellem Teint. Sie prüfen auch mögliche Zusammenhänge zu anderen Sexualdelikten der jüngsten Zeit.

Eine ähnliche Täterbeschreibung gab es etwa nach einem Überfall auf eine Spaziergängerin nahe Haar am vergangenen Mittwoch. Der Überfall in Lochhausen ereignete sich gegen 1.20 Uhr in einer Grünanlage im Bereich Henschel- und Schrimpfstraße nahe dem S-Bahnhof. Der Täter schlug der jungen Frau ins Gesicht und fiel dann über sie her. Das Opfer leistete jedoch trotz seiner Kopfverletzungen heftige Gegenwehr und schlug den Angreifer in die Flucht. Passanten stießen auf die junge Frau und riefen die Polizei.