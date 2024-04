Auch vermeintliche Außenseiter können höchst erfolgreich sein. Das zeigt nicht nur der Nürnberger Comiczeichner Jeff Chi in seinem feinen Debüt "Who's The Scatman" über den stotternden Pop-Star Scatman John. Sondern man könnte das auch auf die Lesereihe beziehen, in der Jeff Chi seinen mit einem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichneten Band nun vorstellt: Die kleine, feine Münchner Literaturreihe Lix feiert nun schon ihr Fünfjähriges.