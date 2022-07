Vor Jahren schon verriet Franz Xaver Kroetz, dass er an seinen Memoiren schreibe, erschienen sind sie aber noch nicht. Im Leben des Autors, Dramatikers, Schauspielers und ehemaligen DKP-Mitglieds ist viel passiert, die literarische Aufarbeitung falle ihm schwer, sagte er im Interview mit dem SZ Magazin: "Ich bin Schreibinvalide." Jetzt gewährt er einen öffentlichen Einblick in das unveröffentlichte Werk, bei einer Doppel-Lesung in den Museum Lichtspielen. Organisiert wurde die Veranstaltung von seiner Exfrau Marie Theres Relin, die beiden haben drei Kinder und stehen auch 16 Jahre nach der Scheidung scheinbar in regem Austausch. Die Schauspielerin, Autorin und Tochter von Maria Schell wird bei dieser literarischen Matinee ebenfalls lesen. Der Inhalt der von ihm verfassten Kurzgeschichte sei bekannt, sagt sie: "Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig."

Kroetz liest Kroetz, Sonntag, 3. Juli, 11 Uhr, Museum Lichtspiele, Lilienstraße 2