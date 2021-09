Unter dem Mikroskop kann Erwin Sadorf vom LKA Schriften vergleichen und so den Urheber feststellen, egal, ob bei Drohbriefen, Verträgen oder Testamenten.

Von Joachim Mölter

Die Oma ist gestorben, sie war schon lange bettlägerig, es hat die Angehörigen nicht unvorbereitet getroffen. Überrascht sind sie nur, wie wenig Geld noch auf ihrem Konto ist. Vor ihrem Tod ist eine Menge abgeflossen, an einen hilfsbereiten Nachbarn, eine fürsorgliche Pflegerin, kümmernde Bekannte. Bankbelege tauchen auf, Vollmachten, alles von der Oma unterzeichnet - angeblich. Wenn die Erben in solchen oder ähnlichen Fällen zweifeln, ob das mit rechten Dingen zugegangen ist, landen die Dokumente in der Regel im Kriminaltechnischen Institut des bayerischen Landeskriminalamts (LKA), Sachgebiet 205: Handschriften. Ein fünfköpfiges Team untersucht dann den Betrugsverdacht.