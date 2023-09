Mit rund 1,3 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr 41 Vorhaben von freien Münchner Tanz- und Theaterschaffenden in München gefördert werden. Die Summe liegt damit auf gleicher Höhe wie 2023. Eingegangen waren 173 Anträge, die von Jurys beraten wurden. Im Bereich Kinder- und Jugendtheater fördert die Landeshauptstadt zudem sieben Stücke und vier Stipendien mit rund 300 000 Euro. Dies hat der Kulturausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag entschieden, wie die Stadt bekannt gab.