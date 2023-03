Von Joachim Mölter

"München ist zum 47. Mal in Folge die sicherste Großstadt Deutschlands" - dieses Fazit zog Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel am Freitag bei der Vorstellung des Sicherheitsreports für das Jahr 2022. Daran ändere auch nicht, dass die Gesamtzahl der Straftaten im Vergleich zu 2021 um 5,1 Prozent auf 91 532 gestiegen sei. Es sei abzusehen gewesen, dass die Deliktzahlen nach der Corona-Pandemie und der Aufhebung aller Infektionsschutzmaßnahmen wie Lockdowns und Home-Office wieder zunehmen würden, erklärte Hampel. Deshalb sei bei der Einordnung der Kriminalitätsstatistik in erster Linie das Berichtsjahr 2019 als Referenzgröße herangezogen worden, das letzte Jahr vor der Pandemie.

Auch bei diesem Vergleich schneidet die Stadt gut ab: Seit 2019 ist die Gesamtzahl der Straftaten um 6,2 Prozent zurückgegangen. Berücksichtigt man, dass die Bevölkerung in München gewachsen ist, ist der Rückgang noch deutlicher. Die sogenannte Häufigkeitszahl der Straftaten je 100 000 Einwohner liegen aktuell bei 4951 Vergehen - und damit sogar um 7,1 Prozent unter dem Wert von 2019.

Keine andere Großstadt mit mehr als 200 000 Einwohnern kommt auf einen ähnlichen Wert. Die Aufklärungsquote in München liege dabei weiter auf einem hohen Niveau: 56 380 gelöste Fälle bedeuten 61,6 Prozent. "Mit Blick auf unsere Gesamtbilanz bin ich sehr zufrieden und stolz", resümierte Hampel.

Allerdings gibt es auch Entwicklungen, die dem Polizeichef Sorgen machen. So hat die Gewaltkriminalität deutlich zugenommen: Im vergangenen Jahr registrierte die Münchner Polizei 4510 Straftaten wir Mord, Totschlag, Körperverletzung, Raub und sexuelle Übergriffe - eine Zunahme von 29 Prozent im Vergleich zu 2021 und immer noch um 16,6 Prozent im Vergleich zu 2019.

Innerhalb der Gewaltkriminalität haben die Raubdelikte mit 703 Taten sogar ein Zehn-Jahres-Hoch erreicht. Auch die Altersstruktur der Täter und Tatverdächtigen habe sich seit 2013 auffallend gewandelt, führte Hampel aus: Kinder und Jugendliche nehmen einen immer größeren Anteil ein. Die Zahl der tatverdächtigen Kinder ist im Vorjahresvergleich um 28 Prozent gestiegen auf 1310, das entsprich den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre. Bei den Jugendlichen stieg die Zahl um acht Prozent auf 3709 Verdächtige. Eine Erklärung dafür wollte Hampel den Kriminologen überlassen.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 26 versuchte und elf vollendete vorsätzliche Tötungsdelikte in München registriert, neun weniger als 2021. Bis auf ein versuchtes Tötungsdelikt konnten in allen Fällen die Tatverdächtigen ermittelt werden.

Ungebrochen war laut Hampel auch der Trend zur Verlagerung von Straftaten ins Internet, wo es gegenüber 2019 teils drastische Steigerungen gab. In Sachen Cyber-Kriminalität verzeichnete die Münchner Polizei einen Anstieg um rund 64 Prozent. Besonders extrem nahmen die Verfahren wegen der Verbreitung (kinder-) pornografischer Inhalte zu: Da gab es während der Corona-Pandemie gleich ein Plus von 131,4 Prozent. Aus diesem Grund hat das Polizeipräsidium bereits im vergangenen Jahr ein eigenes Kommissariat zur Bekämpfung von Kinderpornografie eingerichtet.

Auch bei Hass und Hetze innerhalb der politisch motivierten Kriminalität nahmen die Fälle noch einmal zu. 414 Fälle bedeuten eine Steigerung von knapp 15 Prozent im Vergleich zum Corona-Jahr 2021.