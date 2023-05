Klimabewegung in München

Viele junge Menschen in München hatten sich nach den Durchsuchungen mit den Klimaaktivisten solidarisch gezeigt, aber auch ältere.

Die Razzia gegen die "Letzte Generation" wühlt die Klimabewegung auf. Es gibt große Solidarität - und viel Kritik an der Justiz.

Von Bernd Kastner

Daniel Berger will nicht viel sagen, aber das Wenige sagt alles: "Jetzt erst recht." Berger ist einer der Aktivisten der "Letzten Generation" in München. Harald Lesch ist kein Straßenblockierer, sondern Astrophysiker, und er sagt: "Ich hab' sie nicht mehr alle!" Das habe er sich gedacht, als er am Mittwochmorgen von der Razzia gelesen habe. Der Professor, geübt im Erklären komplizierter Zusammenhänge, ringt um die passenden Worte.