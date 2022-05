Protest in München

Auf der Straße klebt ein Aktivist, davor stauen sich die Autos und daneben beraten sich Polizisten: München am Montagmorgen.

"Unsere Regierung lässt uns auf einen Abgrund zurasen", sagen die, die sich in München erneut fürs Klima auf der Straße festgeklebt haben. Als Nötigung im Straßenverkehr betrachten es viele Autofahrer.

Von Thomas Anlauf

Erneut haben Klimaaktivisten der "Letzten Generation" im morgendlichen Berufsverkehr eine Straße in München blockiert. Am Montag gegen acht Uhr klebten sich zwei Demonstranten auf einer Ausfahrt des Mittleren Rings auf Höhe der Passauerstraße auf dem Boden fest, um gegen neue Ölbohrungen und "fossile Infrastruktur" zu protestieren.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Bereits am Montag vergangener Woche blockierten drei Aktivisten die Autobahnabfahrt der A95 in Fürstenried. Damals kam es zu Handgreiflichkeiten eines Autofahrers, der einen Demonstranten von der Fahrbahn zog. An diesem Montag blieb die Situation laut einer Polizeisprecherin friedlich. Einsatzkräfte sicherten demnach die Fahrbahn und errichteten einen Sichtschutzzaun, um die Demonstrierenden ungestört von Umstehenden von der Fahrbahn entfernen zu können.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Ein Sprecher der Berufsfeuerwehr sagt, selbst beim Festkleben einer Hand mit Sekundenkleber könne das Körperteil relativ einfach und ungefährlich mit einem Lösungsmittel wie etwa Aceton von der Straße abgelöst werden. Nach Angaben der Polizei mussten 20 bis 30 Autofahrer, die an der Ausfahrt am Heckenstallertunnel feststecken, wieder rückwärts in den teilweise von der Polizei gesperrten Tunnel fahren.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Die Aktivisten kündigen weitere Blockaden in München und weiteren bayerischen Städten an. Sie erhielten wie schon vor einer Woche Anzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr. "Unsere Regierung lässt uns auf einen Abgrund zurasen", sagt Benjamin Rückert, Sprecher der Aktivisten. "Es ist unsere moralische Pflicht, friedlich gegen diesen fossilen Wahnsinn Widerstand zu leisten."

Die Form des Protests stößt bei vielen Autofahrern auf zum Teil heftige Kritik. Auch in der Münchner Stadtpolitik: CSU und FDP lehnen derartige Aktionen ab, andere Parteien wie Grüne, SPD, ÖDP und Linke zeigen eher Verständnis, so lange der Protest friedlich ist und es keine Sachbeschädigung gibt.