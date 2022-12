Die St. Michael Kirche in der Münchner Fußgängerzone. Die Krippe mit dem Jesuskind steht am rechten Seitenaltar.

In der Münchner Jesuitenkirche Sankt Michael vermissen Maria und Josef ihren gerade erst geborenen Sohn. Aus der Krippenlandschaft, die vorne am rechten Seitenaltar aufgebaut wurde, ist das Jesuskind gestohlen worden. Zuerst hatte das Internetportal des katholischen Medienhauses Sankt Michaelsbund mk-online.de darüber berichtet.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sei das Christuskind noch gut gebettet gewesen, heißt es. Am Dienstagmorgen habe der Mesner die leere Krippe vorgefunden. Mittlerweile liegt in der Krippe ein Zettel von Kirchenrektor Pater Martin Stark. Darauf heißt es: "Hier lag unser Jesus-Kindlein, das Teil unserer historischen Krippenlandschaft ist. Am 2. Weihnachtstag ist es uns leider abhandengekommen. Ich bitte denjenigen, der es vermutlich mitgenommen hat, inständig darum, die Figur uns zurückzubringen!"

Laut dem Internetportal stammt die Krippe aus dem 18. Jahrhundert. Bei der Jesusfigur handele es sich um eine Nachbildung. Sie sei ungefähr 25 Zentimeter groß.