Ein sechsjähriges Mädchen ist am Samstagnachmittag in der Maxvorstadt in einen vier Meter tiefen Schacht gestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr verletzte sich das Mädchen bei dem Sturz nur leicht. Das Kind hatte beim Spielen im Innenhof eines Neubaugebietes mit Freunden eine Kunststofffläche entdeckt. Die Sechsjährige stellte sich darauf und begann zu wippen. Der Kunststoff gab plötzlich nach, brach und das Kind stürzte in den etwa 50 Zentimeter breiten Schacht.