Die Polizei hat drei Männer ermittelt und in dieser Woche festgenommen, die verdächtigt werden, vor einem Monat in der Nähe des Karl-Preis-Platzes einen 18-Jährigen aus Stuttgart überfallen und beraubt zu haben. Dabei war dem Teenager am 7. November kurz vor Mitternacht zunächst unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden, anschließend wurde er körperlich massiv angegangen.