Auch in München mehren sich Meldungen über tätliche Angriffe auf Juden und über ihre Angst, sich in der Öffentlichkeit als Juden zu erkennen zu geben. Um ihnen diese Angst zu nehmen und aufzuzeigen, wie sie sich gegen Anfeindungen, Antisemitismus und Hasskriminalität wehren können, haben das Polizeipräsidium München und der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Justiz - der beim Generalstaatsanwalt angesiedelt ist - eine Broschüre aufgelegt. Darin wird zur Zivilcourage aufgerufen, und aktuelle rechtliche Möglichkeiten werden vermittelt. So gibt es beispielsweise bei einer Strafanzeige die Möglichkeit, die Wohnanschrift des Opfers nicht in die Akte aufzunehmen, wenn sich daraus eine Gefährdung ergeben könnte.