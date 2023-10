Der "vergnüglichen Geschichte" des jiddischen Witzes geht Hessing am Mittwochabend, 11. Oktober, im Jüdischen Gemeindezentrum nach. Der Autor erzählt, warum die Witze sich nicht ohne Verluste ins Deutsche übersetzen lassen und wie sie sich vom diffamierenden Judenwitz unterscheiden. Die Lesung gewährt Einblicke in die vergangene Welt der Schtetl, die bereits die großen Klassiker jiddischer Literatur - Mendele Moícher Sfórim, Scholem Alejchem und Jizchok Leib Perez - mit Humor in ihrer Kunst verarbeiteten.

Der jiddische Witz. Buchpräsentation mit Jakob Hessing, Mi., 11. Oktober, 19 Uhr, Jüdisches Gemeindezentrum, St.-Jakobs-Platz 18, Anmeldung erbeten, Telefon 089/202400491 oder karten@ikg-m.de