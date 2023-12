Das Islamische Zentrum München (IZM) in Freimann hat die Suspendierung ihres Imams Mohamed Ibrahim nach weniger als einem Monat wieder aufgehoben. Diese Entscheidung habe man nach "rechtlichen Beratungen und klärenden Gesprächen mit unserem Imam" bereits Ende November gefällt, heißt es auf der Homepage des IZM. Ibrahim hatte am 7. Oktober, dem Tag des Terrorüberfalls der Hamas auf israelische Zivilisten, auf Facebook auf Arabisch gepostet: "Jeder hat seine Art, den Oktober zu feiern" und mit einem lachenden Smiley versehen. Bis zur Klärung der Vorwürfe hatte das IZM sich daraufhin auf seiner Homepage "in aller Deutlichkeit" von dem später gelöschten Post distanziert und den Imam vorübergehend suspendiert.